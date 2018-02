Turistas do Piauí curtem carnaval em Caldas Novas

Em Caldas Novas é possível encontrar pessoas de todas as partes do País, principalmente no Carnaval. O casal Jones Barros, de 60 anos, e Hercília Barros, de 40 anos, vieram do Piauí e trouxeram os amigos Alessandra Ferreira, de 45 anos, e Antônio José da Silva, de 53 anos. “É uma cidade ótima. Visitamos Goiânia certa vez e nos indicaram Caldas Novas para o carnaval’, conta Hercília.

Sentados próximo à praia artificial de um grande clube da cidade, os amigos esperavam o show da dupla Maiara e Maraísa começar. “Estamos felizes com nossa escolha. Foi uma ótima decisão vir para Caldas”, afirma Alessandra. Para Jones, uma das melhores características da cidade é a boa sinalização. “Dá para chegar em qualquer lugar só olhando as placas. Gostamos muito disso”, destaca. O grupo chegou na quinta-feira (8) e ficam até o fim da festa, no início da próxima semana.