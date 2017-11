“Tudo o que ele fazia era em prol da família”, diz viúva de refém morto em Senador Canedo

Se recompondo após a tragédia, Rowena Gonçalves, de 32 anos, fala do marido e dos momentos que viveu no dia do crime

Vitória Lopes - participante do programa Estágio entre o Grupo Jaime Câmara e a PUC Goiás

"Eu espero superar, honrar a memória dele, continuar o legado que ele deixou para os nossos filhos, educando, ensinando, dando amor, carinho” - Rowena Gonçalves