Tudo muito demorado

Desde o nascimento da filha Isabelle, hoje com 1 ano e 4 meses, Sônia Andrade Gomes, 22 anos, peregrina entre Pontalina e Goiânia. Ela não sabe quantas vezes já enfrentou, no veículo da prefeitura, os 80 quilômetros que separam as duas cidades. A menina nasceu com pé torto congênito bilateral - pés virados para dentro - e desde os dois meses é acompanhada por especialistas na c...