Triste com a morte da dona, cadela entre em coma e morre 20 dias depois

"O melhor amigo do homem é o cachorro", é o que dizem por aí. Se o dono sofre, o animal sente e sofre junto e parece que foi isso o que aconteceu com a professora de matemática Ângela Ferreira Pires da Trindade, de 49 anos, e a beagle Dory, em Curitiba.

A pedagoga faleceu aos 49 anos, no dia 27 de outubro, em decorrência de um aneurisma cerebral. Segundo o marido de Ângela, o advogado Moisés Trindade, de 45 anos, após a morte da mulher, as duas cadelas da família ficaram procurando pela dona.

A mais próxima da professora era Dory, que ficava horas no seu colo enquanto ela trabalhava no computador. Cerca de 20 dias depois do falecimento de Ângela, a cachorrinha teve uma crise convulsiva, ficou 13 horas em coma e morreu.

A veterinária disse para Moisés que, provavelmente, Dory entrou em um quadro profundo de depressão, o que teria causado uma lesão cerebral.