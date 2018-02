Trio destrói vitrine e rouba joalheria dentro de shopping em Goiânia

A vitrine de uma joalheira dentro do Shopping Cidade Jardim, na Cidade Jardim, foi destruída em um assalto, na manhã desta sexta-feira (9), em Goiânia. A Polícia Militar informou que testemunhas contaram que três homens armados entraram no local e quebraram o mostruário do estabelecimento, que ainda estava fechado.

Em seguida, o trio fugiu levando alguns objetos da loja. Não houve feridos. O shopping está funcionando normalmente. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Shopping, mas as ligações não foram atendidas. As investigações estão a cargo da Polícia Civil.