Trio de adolescentes é apreendido após cometer arrastão dentro de ônibus em Goiânia

Três adolescentes de 17 anos foram apreendidos pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) na tarde desta quarta-feira (10) depois de terem cometido um arrastão dentro de um ônibus da linha 028, no Setor Universitário, em Goiânia. Dois celulares e pertences de passageiros foram roubados e recuperados pelos guardas.

Segundo as informações do porta-voz da GCM, Valdsom Batista, uma equipe foi acionada pela Central por volta das 14 horas. Eles localizaram o ônibus e conseguiram apreender os jovens, que foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

Os três utilizaram um simulacro de um revólver calibre 38 para cometer o ato infracional. “Um desses adolescentes está foragido de um Centro de Internação do Estado do Piauí. As vítimas também nos acompanharam até a Central de Flagrantes”, relatou o porta-voz ao O POPULAR.