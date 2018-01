Trio é preso com R$ 5 mil em cigarros roubados em Mairipotaba

Três pessoas foram presas na tarde de hoje (15) suspeitas de roubar cinco mil reais em cigarros em Mairipotaba, sul do estado, na madrugada desta segunda-feira. Segundo informações da Polícia Militar (PM), um homem, que estava próximo a um carro roubado, foi flagrado em atitude suspeita no Setor Vila Maria, em Aparecida de Goiânia.

Durante uma abordagem foi encontrado com ele uma arma de fogo. Na residência dele foram encontrados vários maços de cigarro, comprimidos de remédio e R$ 850 em notas de R$ 50. O homem informou a polícia que esse material havia sido roubado em Mairipotaba na madrugada de hoje. Eles levaram R$ 8 mil em dinheiro e R$ 5 mil em cigarros.

Outras duas pessoas, que também participaram do roubo, foram presas em seguida no Setor Jardim Cristal. No local, foram apreendidos um veículo roubado, uma arma de fogo, um simulacro de arma, R$ 500 e vários maços de cigarro. O trio foi encaminhado para o 1º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia.