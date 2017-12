Trio é preso com carro roubado no Setor Marista

Dois homens e uma mulher foram presos na manhã desta segunda-feira (11), com um Chevrolet Onix roubado no Setor Marista, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe recebeu informação de que o veículo estava em uma casa, no conjunto Morada do Morro. No local, a corporação encontrou um homem que apresentou um documento de identificação falso, um outro rapaz e uma mulher, todos com passagens pela polícia.

O carro foi recuperado, assim como vários objetos furtados e porções de drogas. Ainda segundo a PM, um dos detidos foi reconhecido pela vítima.