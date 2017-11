Trio é indiciado por explorar sexualmente de adolescentes em torneio de futebol em Goiás

Três homens foram indiciados por associação criminosa e por explorar sexualmente de adolescentes, entre 14 e 17 anos, em um torneio de futebol realizado em Damolândia. Segundo a Polícia Civil (PC), foi pedida a prisão preventiva do trio porque eles poderiam influenciar nos futuros depoimentos das vítimas e das testemunhas. A estimativa é de que os homens teriam explorado de ao menos 10 jovens.

De acordo com o delegado Humberto Teófilo, o estudante de direito e dois professores foram flagrados por câmeras de monitoramento enquanto negociavam com os adolescentes por favores sexuais. Em depoimento, as vítimas confirmaram as suspeitas da polícia.