Trindade está com o fornecimento de água afetado nesta quinta-feira (15)

Trindade, na região metropolitana de Goiânia, está com o fornecimento de água comprometido. A informação foi divulgada, na manhã desta quinta-feira (15), pela Saneago através de seu perfil no Twitter. Segundo a postagem, equipamentos na Estação de Tratamento de água queimaram na noite desta quarta-feira (14).

TRINDADE: Abastecimento de água está comprometido desde a noite de ontem, devido queima de equipamentos na Estação de Tratamento Água. Técnicos estão recuperando o sistema e o fornecimento de água será normalizado gradualmente assim que concluídos os serviços. — Saneago (@SaneagoNaRede) 15 de fevereiro de 2018

Ainda de acordo com a Saneago, os técnicos estão no local realizando reparos. O fornecimento do serviço será retomado de forma gradual.