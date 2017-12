Treinador de escolinha de futebol em Aparecida é preso suspeito de abusar sexualmente de alunos

Um professor, de 48 anos, foi alvo de um mandado de prisão preventiva na manhã desta quarta-feira (13), em Aparecida de Goiânia, suspeito de ter praticado atos libidinosos contra dois de seus alunos, de 12 e 13 anos. Ele ministrava aulas em uma escolinha de futebol no setor Aeroporto Sul e, segundo as investigações, se aproveitava de sua função como treinador para se aproximar de crianças do sexo masculino.

De acordo com a delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Caroline Borges Braga, as duas vítimas relatam que o suspeito já tocou em seus órgãos sexuais no momento em que realizava massagens antes e após o treino. Ele também já teria tentado beijá-los. Os abusos aconteceram mais de uma vez.

A delegada acredita que novas vítimas possam surgir, já que o suspeito lidava com várias crianças rotineiramente. “Pelo modus operandi que ele agia é possível que existam outras vítimas, que passaram pela mesma situação e nos procure”, afirma.

Investigações

O início das investigações começou em maio, quando a primeira criança chegou até a DPCA denunciando o treinador. A família de uma segunda criança procurou a Polícia Civil em setembro.

Uma das vítimas falou sobre os abusos para a mãe depois que recebeu uma ligação do professor pedindo fotos íntimas. O suspeito negou a ligação, mas a chamada de seu número estava no celular do menino. O treinador nega todas as acusações.

Ainda de acordo com a delegada, as provas coletadas até agora são relatos e as avaliações psicológicas das vítimas e o contraponto com a versão do autor. “A prática de hábito libidinoso normalmente não deixa vestígio no laudo pericial que atesta a conjunção carnal”, explica Ana Borges.