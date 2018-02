Trecho da Marginal Botafogo é interditado completamente neste sábado (24)

Atualizada às 14h51.

A Marginal Botafogo, no sentido Sul – Norte, será interditada para obras na tarde deste sábado (24) na capital. De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT), o bloqueio ocorre no trecho entre a primeira saída logo após a Avenida Anhanguera até a Avenida Independência.

A forte chuva que caiu na capital na tarde desta sexta-feira (23) elevou o nível do córrego da Marginal Botafogo. A água chegou a invadir a pista e o trecho foi interditado pela Prefeitura de Goiânia.

Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT), os dois sentidos da avenida estão com apenas uma faixa liberada. A via bloqueada no sentido Sul/Norte foi interditada ontem, por conta da chuva. Já a pista Norte/Sul foi fechada nesta tarde, por conta do aumento do nível do córrego.

Com as chuvas, uma parte da estrutura cedeu, abrindo um buraco na parte interior do canal, sentido Norte/Sul, próximo a ponte da Avenida Araguaia. A SMT afirma que haverá o reparo assim que houver trégua nas chuvas.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) e aguarda um posicionamento da pasta.