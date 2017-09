Trecho da Avenida Anhanguera é interditado para organização do desfile de 7 de setembro

Parte da Avenida Anhanguera está interditada desde às 12h desta quarta-feira (6), para organização do desfile comemorativo de 7 de setembro em Goiânia.

Segundo a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos, as linhas do Eixo Anhanguera estão sendo desviadas e deixaram de atender as plataformas da Avenida Goiás. Os ônibus que seguem no sentido Novo Mundo, os ônibus passam pela Avenida Tocantins, Rua 3 e Avenida Araguaia e em seguida voltam para a Avenida Anhanguera. No sentido Padre Pelágio, os veículos passam pelas avenidas Araguaia e Paranaíba e na sequência voltam para o seu trajeto normal.