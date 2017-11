Travesti fica ferida em capotamento no Setor Bela Vista, em Goiânia

Por volta das oito horas da manhã desta quarta-feira (15), um carro capotou na esquina da avenida T-64, esquina com a rua S-1, no Setor Bela Vista, em Goiânia, e deixou uma pessoa ferida. A vítima, uma travesti, precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital de Urgências (HUGO) da capital.

De acordo com testemunhas, os quatro passageiros do veículo estariam ingerindo bebida alcoólica em um posto de combustível, localizado na avenida 85, minutos antes do acidente. O capotamento aconteceu após o condutor do carro, um Toyota SW4, perder o controle da direção. O veículo ficou completamente destruído e o motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas.

No local do acidente, materiais de divulgação de uma casa de shows eróticos da Região Metropolitana de Goiânia ficaram expostos na rua.

A reportagem tentou contato com assessoria do hospital, mas até a publicação desta as ligações não foram atendidas.