Travessia de ponte sobre o Rio das Almas, em Rialma, pode demorar até três horas, alerta PRF

Segundo a corporação, o trânsito no local está engarrafado por conta do aumento do fluxo de veículos que viajam no carnaval e da via, que está parcialmente interditada

Divulgação/PRF

Congestionamento de veículos na BR-153, em Rialma