Transporte coletivo não muda após aumento

A última reunião da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC) completa um mês nesta quinta-feira (22) e a única mudança sentida pela usuário do sistema metropolitano foi no bolso. De lá pra cá, 0,30 centavos a mais a cada viagem estão sendo cobrados, mas todas as outras mudanças propostas na deliberação nº 84 e o que foi discutido no encontro realizado no Pa...