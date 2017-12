Transporte coletivo: MP-GO recomenda a volta da meia passagem

Uma recomendação assinada pela promotora Maria Bernadete Ramos Crispim, titular da 42ª Promotoria do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), no dia 29 de novembro, pede a volta da meia passagem para os estudantes da Região Metropolitana de Goiânia. O benefício foi extinto em agosto, em decorrência da efetivação do Programa Passe Livre (PLE) do governo estadual, que concede passagens gratuitas a estudantes, mas apenas nos caminhos de ida e volta das escolas. O argumento da promotora é que a medida fere uma série de leis, como as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Estadual.

O documento é dirigido à Prefeitura de Goiânia, Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC) e Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima). O prazo dado na recomendação é de 20 dias e, no caso de descumprimento, cabe ao MP-GO decidir o que será feito, podendo até mesmo propor ação civil pública com exigência de cumprimento das determinações.

A promotora também concedeu prazo de 20 dias para que a Secretaria Estadual de Governo (Segov) sane a irregularidade no repasse dos créditos do PLE. Estudantes denunciam que o saldo cai atrasado todos os meses. O Estado nega o problema e justifica que o crédito é repassado no décimo dia útil de cada mês, e não no dia 10, conforme é a cobrança dos alunos.

Também na implantação do programa, a justificativa é que as leis nacionais e estaduais concedem a meia passagem apenas para estudantes e não em relação a todos os passeios possíveis. Assim, o PLE acrescentaria o benefício aos estudantes, já que troca a meia passagem pela viagem gratuita. As demais viagens dos estudantes, para lazer, por exemplo, são pagas com recursos dos mesmos, no valor da passagem inteira.

A CMTC alega que no prazo determinado pelo MP-GO vai analisar a recomendação com sua equipe jurídica e técnica sobre o que pode ser feito e, quando houver alguma decisão, será publicada pela entidade.