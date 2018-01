Traficante goiano tinha vida de luxo no Rio de Janeiro

Uma vida de luxo, com direito a vista para o mar e carro possante. Stephan de Souza Vieira, o BH, não deixou o tráfico de drogas com a sua prisão nem com sua fuga da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, no dia 6 de novembro do ano passado. Recapturado na manhã deste domingo (07) na cobertura de um condomínio...