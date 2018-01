Traficante BH é transferido para Goiás após prisão no Rio de Janeiro; veja vídeo

Apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho (CV) em Goiás, Sthephan de Souza Vieira, conhecido como BH, preso no Rio de Janeiro, foi transferido para Goiás na noite deste domingo (7). Um vídeo divulgado pela Polícia Civil nas redes sociais mostra o momento em que o criminoso desembarca no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, sob forte esquema de segurança. Por questões de segurança o local para onde ele foi levado não foi divulgado.

O traficante foi preso na manhã de domingo em um apartamento de luxo no bairro Vila Nova, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A prisão do BH foi uma ação conjunta entre a Polícias Civil de Goiás e do Rio de Janeiro.

A expectativa do governo de Goiás é que BH seja transferido novamente nos próximos dias para um presídio de segurança máxima. No entanto, ainda não há prazo para que isso aconteça.

O traficante cumpria pena por tráfico de drogas. Em novembro do ano passado, BH conseguiu uma progressão de pena do regime fechado para o semiaberto, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.

Assim que foi para o semiaberto, ele pulou o alambrado e entrou em um carro de luxo, que o aguardava. A fuga provocou a demissão do então diretor da unidade, Danilo Adorni.