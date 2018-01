Traficante é preso com quase 390 kg de drogas em Uruana

Atualizada às 07h19

Em Uruana, cidade a 140 km de Goiânia, a Polícia Civil (PC) em operação conjunta com a Polícia Militar (PM), realizou a prisão em flagrante de Ramos Batista Carneiro, de 36 anos, por tráfico de drogas e tentativa de suborno. Ele foi abordado por volta de 12h30 desta terça-feira (30) no centro do município, e tinha em sua posse uma porção de entorpecentes e R$ 4,1 mil.

Após entrevista, ele revelou ser proprietário de uma chácara no interior do município. Os agentes entraram em contato com o antigo dono, que informou ter recebido R$400 mil em dinheiro como pagamento pelo imóvel. Para evitar o deslocamento até o sítio, Ramos ofereceu R$ 50 mil aos policiais, que negaram o suborno.

Na chácara, foram apreendidos 16,5 kg de cocaína, 370,5 kg de maconha, três balanças de precisão, uma espingarda calibre 12 e R$ 8,5 mil reais em espécie. Segundo a polícia, no momento em que seria preso, o homem tentou subornar a equipe com mais R$ 100 mil pela liberação, também recusados.

Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Uruana, onde descobriu-se que ele já era investigado por tráfico de drogas.