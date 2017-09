Traficante é preso após se passar por policial em Goiânia

Um traficante de drogas foi preso após se passar por um policial civil em Goiânia. O caso aconteceu neste sábado (9).

De acordo com a Polícia Militar (PM), após uma denúncia de que o suspeito assustava as pessoas com ameaças e disparos de arma de fogo, ele foi encontrado pelo Grupo de Radio Patrulha Aérea (Graer) dentro de casa.

Na residência, havia uma pistola de 9 milímetros, várias munições, uma carteira com o distintivo falso da Polícia Civil, algumas pedras de crack, cerca de 4 kg de maconha, uma balança de precisão e uma carabina de calibre 22. O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes.