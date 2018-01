Trabalhadores do BRT protestam contra salários atrasados em Goiânia

Aproximadamente 40 trabalhadores da obra do corredor de trânsito rápido de ônibus (BRT, da sigla em inglês para Bus Rapid Transit) protestam na Avenida Horácio Costa, no Jardim Balneário Meia Ponte, na capital, na manhã desta terça-feira (23). A categoria alega que os salários de 217 funcionários estão atrasados e reivindicam o retorno a obra.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Indústria de Construção Pesada (Sticep), Petronílio Alves de Moura, afirma que as 3 primeiras parcelas de 10 foram pagas, mas da 4 em diante a construtora não está conseguindo arcar com as despesas. Ainda de acordo com Petronílio, segundo a empresa responsável, a paralisação da obra está gerando um prejuízo mensal de R$ 1 milhão.

Representantes da Caixa Econômica Federal, da Prefeitura de Goiânia e do consórcio responsável pela obra devem se reunir, na próxima quinta-feira (25), com o procurador da República Hélio Telho no Ministério Público Federal, mas neste encontro não será abordado questões trabalhistas. O MP irá cobrar um posicionamento da CEF e da Prefeitura sobre a paralisação da obra.