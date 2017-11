Trabalhadores de empresa de medicamentos são baleados em tentativa de assalto em Anápolis

Atualizada às 09h36.

Dois trabalhadores foram baleados durante uma tentativa de assalto no Distrito Agroindustrial (DAIA) no bairro Recanto do Sol em Anápolis, na manhã desta sexta-feira (24).

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas é o motorista de um ônibus que fazia transporte de trabalhadores de uma empresa de medicamentos, e o outro é um trabalhador.

Testemunhas contaram que quando o motorista parou o veículo para que um trabalhador entrasse dois homens em uma motocicleta chegaram e anunciaram o assalto.

O motorista foi atingido no tórax e o trabalhador na nuca. Eles foram socorridos e encaminhados para o Hospital de Urgências de Anápolis.

O condutor está em estado grave, consciente, mas respira normalmente. Ele está no centro cirúrgico. Já o trabalhador foi atingido na nuca, seu estado é gravíssimo. Ele respira com ajuda de aparelhos e está inconsciente.

A polícia realiza buscas na região para tentar localizar os suspeitos. A reportagem do jornal O Popular entrou em contato com a assessoria de imprensa da empresa BraimFarma, mas as ligações não foram atendidas até o momento da publicação desta nota.