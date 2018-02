Um homem teve a perna amputada em um acidente de trabalho na tarde desta quinta-feira (1º) no município de Formosa, entorno do Distrito Federal. A vítima, de 51 anos, ficou com o membro preso ao cabo de aço que passa pelo motor do elevador da obra onde trabalha.

De acordo com as equipes de bombeiros, o trabalhador estava com a perna amputada abaixo do joelho esquerdo, com sangramento intenso. Ele foi encaminhado consciente ao Hospital Municipal de Formosa.