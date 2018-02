Três vítimas de acidente na BR-020, em Formosa, são identificadas

O Instituto Médico Legal (IML) de Formosa, na Região do Entorno do Distrito Federal (DF), já identificou três vítimas fatais do acidente entre um ônibus e uma carreta que transportava adubo na BR-020, nas proximidades do município. Ao todo, seis pessoas faleceram ainda no local do acidente e outras 30 foram levadas a hospitais com ferimentos, sendo três delas de helicóptera. Outra vítima, ainda sem identidade confirmada, morreu no Hospital de Formosa.

A identificação no IML se deu pelos documentos pessoais. O primeiro a ser identificado foi Pedro Nobrega de Araújo, de 54 anos, que era comerciante em Formosa, e teve o reconhecimento do corpo feito pela família. Também já tiveram as identidades reconhecidas Edson Lopes Lima, de 47, e Antônio Elton Pereira Rodovalho, de 38 anos. Os motoristas do ônibus e da carreta envolvidos na primeira colisão sofreram ferimentos e foram socorridos pelas unidades de pronto atendimento.

Já o motorista da carreta atingida após a primeira colisão, que vinha no mesmo sentido do ônibus e não transportava qualquer carga, não sofreu qualquer ferimento. No entanto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) verificou que ele tem apenas Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do tipo AB, enquanto necessitava de uma categoria E para conduzir um caminhão. Ele foi levado à Delegacia de Formosa porque também possui um mandado de prisão em aberto por receptação.