Três usuários do transporte coletivo são esfaqueados em Goiânia nesta segunda-feira

Três usuários do transporte coletivo foram esfaqueados em Goiânia nesta segunda-feira (5). Duas ocorrências foram registradas em terminais de ônibus e uma em plataforma do Eixo Anhanguera. Nos três crimes, as vítimas reagiram quando assaltantes tentaram levar os aparelhos de telefone. Elas foram atendidos pelos Bombeiros, encaminhados para unidades de saúde e passam bem.

O caso mais recente ocorreu no final desta tarde, no Terminal da Praça A, em Campinas. Um adolescente de 16 anos foi atingido no abdome depois de recusar entregar o aparelho de celular para o assaltante. Ele foi socorrido pelos Bombeiros e levado para o Cais de Campinas. A rede municipal de saúde não repassa informações sobre o estado de saúde de pacientes.

Por volta das 15 horas, na plataforma do Eixo Anhanguera no Setor Oeste, em frente ao Hospital Geral de Goiânia (HGG), um adolescente de 14 anos também foi abordado por ladrões que queriam seu celular. Ele foi atingido na mão. Os Bombeiros foram acionados e o garoto levado para o Hospital de Urgências Otávio Lage (Hugol), onde foi atendido e passa bem.

O primeiro caso registrado ocorreu pela manhã, no Terminal Bandeiras. Iltonglei Sales Soares, de 36 anos, foi atingido no abdome depois de se negar a entregar o celular. Ele foi atendido ainda no terminal e levado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde passou por cirurgia e no final da tarde estava se recuperando, orientado e respirando de forma espontânea.

RedeMob

Diretor de transportes da RedeMob, consórcio responsável pela gestão dos terminais e plataformas do eixo, Cézane Siqueira destaca investimentos feitos para garantir a segurança do usuário do transporte público. “Toda a frota é monitorada por câmeras, assim como os terminais. São mais de duas mil câmeras que acompanham a movimentação desses locais e podem ajudar na investigação.”

Siqueira diz que o consórcio também mantém vigilantes nos 21 terminais e 19 plataformas da rede metropolitana de transporte coletivo para evitar casos de violência. “Mas infelizmente esses casos ocorrem em situações de descuidos. Sabemos que os criminosos agem no momento de descuido e nas aglomerações. Estamos investindo para diminuir ainda mais esses casos.”

O diretor de transportes orienta que o passageiro nunca reaja a abordagem de criminosos e, sempre que possível, registre a ocorrência para que a gestão saiba onde são registradas as ocorrências. “Sem esse filtro, fica ainda mais difícil”, ressalta. Siqueira informa que existe um número de WhatsApp que recebe denúncias, como fotos de pessoas com atitudes suspeitas, por exemplo.

Cézane Siqueira diz que esse tem sido o canal mais utilizado pelos usuários do transporte para denúncias. “Desde 2014 tivemos mais de 600 prisões e 15 mil denúncias. Todas são checadas por conta de uma parceria que mantemos com a Polícia Militar, que tem realizado abordagens sistemáticas às pessoas que frequentam esses espaços”, afirma. Ele destaca que qualquer informação sobre os autores dessas ocorrências pode ser enviada pelo número: 62 9.8591-8952.