Três suspeitos morrem e um policial fica ferido após confronto em Luziânia

Três homens suspeitos pelos crimes de roubo de veículos e a residências morreram após um confronto com a Rondas Ostensivas Metropolitanas (Rotam) na madrugada desta quarta-feira (10) em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Um policial militar ficou ferido após a ação. Foram encontrados um revólver calibre 38 e duas pistolas calibre 380 em poder dos acusados.

Conforme as informações da Polícia Militar (PM), três indivíduos armados cometeram um roubo a residência em Valparaíso de Goiás e mantiveram a família como refém no dia 2 de janeiro. Na fuga, eles levaram dois carros - um Honda CRV e um Renault Logan branco - e pertences das vítimas.

Ontem, três homens armados roubaram uma panificadora e transeuntes em Luziânia. As câmeras do comércio identificaram os suspeitos e também um Logan branco. Os relatos das vítimas de roubo também foram os mesmos e, segundo a PM, eles teriam fugido pela BR-040.

A PM informou que o patrulhamento na região foi intensificado quando uma equipe da Rotam identificou um veículo Logan Branco que se dirigia para um posto de combustíveis às margens da BR-040. Posteriormente a corporação identificou que carro possuía uma placa clonada.

Ainda de acordo com o relato dos policiais, ao avistarem a viatura os suspeitos atiraram contra a equipe e os homens fugiram pela BR-040, sentido Cristalina. Pouco tempo depois, já na GO-010, eles perderam o controle do veículo e colidiram contra uma árvore. Na sequência os três homens ainda tentaram entrar na mata e dispararam novamente contra os policiais, que revidaram.

O policial militar alvejado foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já o trio suspeito atingido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que conduziu os homens para a mesma UPA, em Luziânia, onde eles não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Fuga do presídio de Luziânia

A Rotam informou que um dos homens mortos em confronto é um dos fugitivos do presídio de Luziânia. A fuga ocorreu no último sábado (6), quando dez presos escaparam da Penitenciária de Luziânia. A ação foi gravada por outro detento.

Contudo, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) não confirmou a hipótese. Na época, a DGAP informou que os detentos fugiram durante um banho de sol. O preso responsável pela limpeza do corredor e fornecimento de alimentos para os demais internos teria serrado e estourado os cadeados da cela 4 da ala A e a grade de contenção do pavilhão.