Três suspeitos de explodir banco em Silvânia morrem em confronto com a PM

A ação policial integrada contra a quadrilha que explodiu uma agência da Caixa na madrugada deste sábado (6), na cidade de Silvânia, a 83 quilômetros de Goiânia, resultou na morte de três suspeitos. Equipes seguem mobilizadas para tentar prender outros três homens envolvidos no crime.

Durante o roubo, na principal via do município, os bandidos mataram o motorista de um carro que trafegava em sentido contrário pela rua, fizeram reféns em um bar próximo à agência e fugiram pela mata em trevo na GO-010.

O trabalho de busca ao bando conta com equipes do COD, GRAER, ROTAM, BOPE, PM/2,CPE/3° CRPM e os suspeitos foram mortos em confrontos distintos com a Polícia Militar (PM).

As buscas começaram ainda na madrugada de sábado, quando equipes do COD foram acionadas e conseguiram interceptar um dos veículos do grupo na GO-010. Houve troca de tiros e um dos homens foi atingido e morreu no local. Outros três suspeitos conseguiram fugir e se esconderam na mata.

Pela forma violenta da ação e as cápsulas coletadas, o grupo é suspeito de ter explodido também caixas do Banco do Brasil da Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia, em dezembro do ano passado. Nesse crime, um motorista de uma van foi alvejado na perna, e teve o membro amputado.

Parte do bando fugiu para a cidade de Senador Canedo, onde funcionava o esconderijo do grupo. Na casa, eles foram abordados por equipes da Polícia Militar. Dois homens resistiram e trocaram de tiros com a PM. Um deles morreu no local e o outro no hospital, após ser atendido.

Os militares solicitaram um bloqueio na região para tentar encontrar outros integrantes da quadrilha. "Quando acontece esse tipo de ação os bandidos se organizam para que um outro grupo venha buscá-los. Vamos continuar o cerco e procurando eles na mata", afirmou o major Carvalho à reportagem de O POPULAR.

Terror em Silvânia

Destruição, tiros, medo e morte. O início do fim de semana na cidade de Silvânia, no Sudeste goiano, foi de pânico para os moradores. Segundo testemunhas, o bando atirou contra um veículo que vinha no sentido contrário dele e atingiu o motorista identificado como Marcos Antônio, que não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital Nosso Senhor do Bonfim.

Ao POPULAR, uma testemunha que mora ao lado do local da explosão, e que preferiu não ser identificada, contou como tudo ocorreu. Por volta das 2h30, oito criminosos fizeram os consumidores de um bar na avenida Mário Ferreira como reféns. Dois foram levados para dentro da agência bancária e feitos como escudos. Com a chegada de viaturas do Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar de Goiás (COD-PMGO), os autores do crime iniciaram uma fuga e começaram a disparar contra os policiais. "Foram 15 minutos de tiros. Calibre pesado. Todo mundo ao redor ficou em pânico", relembra.