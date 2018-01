Três perguntas para Abner Lucas de Oliveira Martins

1 - Como você conseguiu nota máxima na redação do Enem? Foi uma surpresa? Eu não esperava nota máxima, apesar de ter estudado, me esforçado bastante. Nos simulados da escola nunca tirei nota máxima na redação, mas continuava me esforçando, buscando os feedbacks dos professores, além das sugestões e orientações para melhorar meus textos. Além disso, sempre gostei ...