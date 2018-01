Três meses após tragédia, morre mais uma criança vítima de ataque à creche em Janaúba

Os reflexos do incêndio à creche Gente Inocente, provocado por um vigia da Instituição, em Janaúba, na Região Norte de Minas Gerais, em outubro de 2017, faz mais uma vítima. Um menino de cinco anos, que esteve internado nos últimos três meses no Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, não resistiu e morreu na tarde desta quinta-feira (11). Com ele, o número de vítimas chega a 14.

O caso chocou todo o País. O vigia da creche, Damião Soares dos Santos, aproveitou o momento em que 75 crianças e 17 funcionários estavam no pátio, se banhou com gasolina e ateou fogo no local e em si mesmo.

A motivação do crime seria um surto psicótico decorrente de uma depressão profunda.