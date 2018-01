Três detentos teriam ficado feridos em princípio de rebelião na POG em Aparecida de Goiânia

Há informações, não oficiais, de que três detentos ficaram levemente feridos durante o princípio de rebelião ocorrido na Penitenciária Odenir Guimarães, em Aparecida de Goiânia, na madrugada desta sexta-feira (5). Eles não precisaram ser retirados da POG para atendimento.

O assessor de comunicação da Polícia Militar (PM), tenente-coronel Marcelo Granja, nega que houve feridos, e afirma que a situação está contida. Policiais realizam uma vistoria nas alas envolvidas no motim, o terceiro em cinco dias, no Complexo Prisional do município. “As alas mais do fundo estão envolvidas neste tumulto. A ação visa localizar arma de fogo ou qualquer objeto que possa causar lesão nos detentos. Uma arma já foi encontrada”, pontou.

Ainda de acordo com o assessor de comunicação da PM, a vistoria está na fase final. Alguns presos serão realocados para celas que não foram danificadas durante o motim. Algumas viaturas da Polícia Militar e o caminhão do Corpo de Bombeiros já deixaram a POG.