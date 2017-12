Três decapitados em presídios goianos em 2017

Três detentos foram decapitados em Goiás este ano e as ações podem ter relação com a presença de facções criminosas dentro das cadeias. Essa é uma das maneiras usadas por membros dos grupos demonstrarem poder sobre as outras organizações, segundo especialistas. As causas podem ser acerto de contas por tráfico de drogas ou homicídios de rivais. A Secretaria de Segurança Pú...