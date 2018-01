Três ônibus são apedrejados em Goiânia

Três ônibus do Eixo Anhanguera foram apedrejados em pontos diferentes da GO-070, no perímetro urbano de Goiânia, na manhã desta quinta-feira (25). A RedeMob Consórcio, antiga RMTC, informou que dois veículos foram atacados próximo ao Residencial Triunfo, sentido Terminal Padre Pelágio. O terceiro ônibus, que faz a linha 310, estava próximo do Setor Primavera quando foi apedrejado. Os veículos foram levados para o Terminal Padre Pelágio e irão passar por avaliação.

De acordo com a Metrobus, os veículos foram apedrejados por grupos de pessoas. Os para-brisas dos ônibus foram quebrados, impossibilitando que eles continuassem suas viagens. Os prejuízos ainda estão sendo calculados.

Os episódios de vandalismo contra os ônibus aconteceram exatamente um dia depois que as tarifas de transporte coletivo passaram de R$ 3,70 para R$ 4,00.