Trânsito muda na região da 44 a partir desta quarta-feira em Goiânia; veja no mapa as alterações

Depois de um final de semana em que o trânsito praticamente parou na região do polo comercial da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia, a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) proíbe a partir desta quarta-feira (13) o acesso à Marginal Botafogo para quem vem da Nova Vila. Virar à esquerda no semáforo da concessionária Govesa também está proibido até o final de dezembro. Pelo menos 20 agentes devem se revezar para orientar o tráfego e, se necessário, multar quem infringir as regras, como estacionar em local proibido.

As proibições devem valer até o final do ano, quando se espera que o tráfego na região volte ao normal. Até lá, o condutor que insistir em passar pela região de carro precisará ter paciência. A Associação de Empresários da Região da 44 (AER44) espera que 1,3 milhão de pessoas passem pelo local no mês de dezembro. No próximo fim de semana, espera-se mais de 300 mil por dia. A dica é deixar o carro em locais mais distantes e percorrer uma parte do trajeto a pé ou pegar um táxi, ônibus ou transporte por aplicativos.