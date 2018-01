Trânsito intenso na Avenida 85 na manhã desta terça-feira

Atualizada às 09h35.

Fluxo intenso de veículos na Avenida 85 no sentido Centro na manhã desta terça-feira na capital. Os motoristas que trafegam pela região precisam redobrar à atenção e terem paciência. O início do ano letivo colabora com aumento de veículos nas ruas.

O secretário da Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT), Fernando Santana, explicou que o aumento no fluxo de veículos está dentro do esperado para o período de volta as aulas. “É natural que durante as férias a quantidade de veículos diminuía e com o retorno das aulas o fluxo aumente”, pontou o titular da pasta.

Fernando explicou ainda que o motorista possui o hábito de buscar o trajeto mais curto, mas quando percebe um fluxo mais intenso tende a buscar rotas alternativas e assim o trânsito vai se adaptando.

O secretário orienta que os motoristas além de buscar rotas alternativas, tenham paciência e planejem sua viagem. “O condutor precisa compreender que sua viagem irá durar em média 10 minutos, por exemplo”, finalizou Fernando.