O trânsito flui tranquilamente na Marginal Botafogo no sentido Pedro Ludovico – Centro, em Goiânia, na manhã desta quarta-feira (27). No sentido oposto, trabalhadores e máquinas continuam as obras. A estimativa é que os reparos sejam concluídos em 11 dias.

O trecho liberado, nesta terça-feira (26), ficou interditado por 12 dias. Uma forte chuva que caiu na capital no último dia 14 provocou o desmoronamento em três pontos e o surgimento de um buraco em uma das vias da Marginal Botafogo.