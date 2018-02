Trânsito fica congestionado na BR-060, em Goiânia, na véspera do feriado de Carnaval

Quem pretende seguir viagem no final da tarde desta sexta-feira (9) para curtir o feriado de Carnaval deve tomar cuidado ao sair da cidade de Goiânia. O trânsito está congestionado neste final de tarde na BR-060, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nos dois sentidos da pista. Com a chuva, o alerta é ainda maior.

Em um primeiro momento, a Triunfo Concebra, concessionário que administra o trecho da rodovia federal, realizou reparos na via, o que deixou o fluxo parado em ambos os sentidos da pista.

Após o ponto ter sido liberado, um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou novamente o trânsito congestionado. As autoridades pedem cuidado para quem pretende trafegar pelo local.

Segundo a PRF, ainda não foi possível confirmar se tiveram feridos na colisão. Uma viatura segue até o local. Contudo, via telefone, a informação repassada à polícia é de que o motociclista se feriu.