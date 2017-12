Atenção para os motoristas que trafegam pela Avenida Anhanguera, em Goiânia. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), o tráfego está congestionado desde a Praça do Botafogo, no Setor Leste Universitário, até o Lago das Rosas, no Setor Oeste, passando por toda a Região Central da capital.

Alerta, também, para quem for passar pela Praça Walter Santos, no Setor Coimbra. Os semáforos da praça estão com problemas. Uma peça dos aparelhos será trocada.