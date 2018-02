Tráfego de veículos é liberado na GO-556, no Norte de Goiás

O tráfego de veículos foi liberado na rodovia GO-556, trecho Alto Horizonte/Entroncamento GO-428, no Norte do Estado, próximo a Campinorte. As informações foram divulgadas pela Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) nesta terça-feira (20).

Conforme a Agetop, a interdição na rodovia ocorreu em razão de erosão no encabeçamento da ponte sobre o Rio dos Bois, causada pelas fortes chuvas na região. A Agência informou que o problema foi solucionado e a pista recebeu nova capa asfáltica.

Durante a execução dos serviços, o trânsito no local foi realizado em meia pista.