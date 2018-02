Tráfego é liberado em meia pista na ponte sobre o Rio dos Bois na GO-556

A Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) liberou o tráfego em meia pista sobre a ponte do Rio dos Bois, na GO-556, no trecho que liga Alto Horizonte a Campinorte, no Noroeste do Estado, no final da tarde desta terça-feira, dia 06. O local está sinalizado nos dois sentidos para garantir a segurança aos motoristas que por lá trafegam.

Após análise técnica da erosão feita por engenheiros da Agência, máquinas da Agetop já estão no local para iniciar as obras de recuperação. A Agetop solicita aos motoristas que dirijam com cuidado redobrado para evitar acidentes no local, já que a passagem de veículos é realizada apenas m meia pista da ponte durante as obras, pelo sistema de pare e siga.

A erosão foi formada no encabeçamento da ponte sobre o Rio dos Bois, e foi causada pelas fortes chuvas dos últimos dias na região.