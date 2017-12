Tornozeleira é deixada em delegacia com bilhete avisando que preso foi viajar

A equipe da Central de Flagrantes de Gurupi, sul do Tocantins, presenciou um fato inusitado em pleno domingo de Natal (24). Uma tornozeleira eletrônica foi encontrada na delegacia com um bilhete endereçado para um homem com nome de Lázaro. "Para o Lázaro. Tornozeleira do ex-reeducando Leandro Dias (setor Jardim dos Buritis). Ele viajou, foi passar o Natal e o Ano Novo com a família e trabalhar também", dizia a nota.

De acordo com o G1, a Secretaria de Cidadania e Justiça informou que não é possível dizer se foi o próprio preso ou outra pessoa quem deixou o equipamento no local. Leandro Dias Sousa havia sido preso por furto e começou a usar a tornozeleira no dia 30 do mês passado, após uma decisão judicial, que permitiu que ele cumprisse a pena em regime domiciliar.

Segundo informações, a secretaria deve enviar um relatório de violação à Comarca de Gurupi para que as providências sejam tomadas pela Justiça. Neste caso, o preso pode perder o benefício da prisão domiciliar e voltar para o regime fechado.