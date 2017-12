TJGO ganha Prêmio Innovare 2017 com o Programa Amparando Filhos

Com o objetivo principal de proteger e amparar integramente os filhos de mães reeducandas, o Programa Amparando Filhos - Transformando Realidades com a Comunidade Solidária ganhou a 14ª edição do Prêmio Innovare, na categoria Tribunal. A premiação foi entregue pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, em solenidade realizada na sede do STF, em Brasília, nesta terça-feira (5).

A cerimônia foi conduzida pelo jornalista Heraldo Pereira e contou com a participação de ministros e ex-ministros, além de varias autoridades.

Foram 710 inscritos este ano e as práticas são atividades inovadoras, criativas e com resultados comprovados, iniciativas espontâneas com o objetivo de aumentar a qualidade dos serviços jurisdicionais entregues à sociedade. O programa do TJGO foi julgado por uma comissão formada por ministros do STF e STJ, desembargadores, promotores, juízes, defensores públicos, advogados e outros profissionais interessados em contribuir com o desenvolvimento do Poder Judiciário que escolheram suas favoritas e indicaram as de maior potencial.

O Prêmio Innovare foi lançado em 2004 para incentivar e divulgar a prática de medidas voltadas ao aprimoramento do Judiciário e à modernização da Justiça. Desde a implantação já foram inscritas e analisadas pela comissão julgadora mais de 5 mil práticas de todo o país e premiadas mais de 180 delas.