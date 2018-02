TJ-GO recebe denúncia contra médico acusado de assédio em Goiânia

O poder judiciário já recebeu a denúncia do Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) contra o médico Joaquim de Sousa Lima Neto, de 58 anos, que atendia como especialista em ginecologia no Hospital São Lucas, em Goiânia. A juíza Placidina Pires, da 10ª Vara Criminal da comarca de Goiânia, recebeu a denúncia na sexta-feira (9). De acordo com o MPGO, os relatos de abusos recebidos aconteceram entre 1994 e janeiro de 2018. O médico é acusado pelo crime de estupro, descrito no artigo 213 do Código Penal, praticado contra três vítimas e de violação sexual mediante fraude contra outras outras cinco pacientes, já em relação ao artigo 215 do Código Penal.

A denúncia também consta o delito por cometer falsidade ideológica, já que ele relatou ser ginecologista inscrito na Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, especialidade que o acusado não possui, conforme atestado pelo Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego). O caso de Joaquim de Sousa se iniciou com a denúncia de uma das vítimas do médico à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e, após vir a público, outras vítimas foram até à delegacia.

Na denúncia do MPGO só foram considerados os casos de abuso ocorridos nos últimos seis meses, já que os demais teriam perdido o tempo de investigação, ou seja, teriam ficado decadentes, apesar de várias ocorrências terem sido relatadas na DEAM. Até o final de janeiro, 37 mulheres foram à delegacia para denunciar o médico. A defesa de Joaquim Neto, o advogado Tito do Amaral, afirma que já teve acesso ao documento remetido pelo MPGO e aguarda ser citado formalmente para realizar a defesa, que teria um prazo de 10 dias.

Segundo Amaral, o MPGO colocou na denúncia fatos que estariam em descompasso com o que foi investigado pela Polícia Civil (PC). "No nosso entendimento, a denúncia é inepta, ela não está apta a prosseguir com a ação judicial", afirma. O argumento é que o documento não descreve os fatos que o médico teria cometido, apenas os cita, sem explicar o que foi e nem mesmo como foi. "Os fatos da denúncia têm que ser explicados para que possamos fazer uma defesa. O que entendemos é que isso não foi feito."