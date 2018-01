TJ-GO mantém condenação de acusado de cometer latrocínio em Vila Propício

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) decidiu unanimemente pela manutenção da condenação, a 26 anos de prisão, de um homem acusado de matar outro para roubar dinheiro e arma de fogo em Vila Propício. O crime, segundo denúncia do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), aconteceu em 23 de maio de 2013.

Conforme os autos do processo, o acusado, em parceira com outros comparsas, roubou uma arma de fogo, tipo espingarda, de propriedade da vítima Dário Nunes da Fonseca. Para concretizar o crime eles teriam usado de violência física, quando Iran de Oliveira matou Dário e causou lesões corporais em Hálison Luiz de Oliveira.

Pelo crime, o juízo da comarca de Goianésia acolheu o parecer do representante ministerial para condená-lo. Descontente, o acusado recorreu, pedindo por sua absolvição, alegando insuficiência de provas, além da desclassificação para o crime de furto qualificado.

Porém, ao analisar os autos, o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, relator do processo, argumentou que a materialidade delituosa ficou comprovada no boletim de ocorrência, laudo de exame cadavérico, laudo pericial de exame de local de morte, exame pericial de lesão corporal e depoimentos testemunhais. Além disso, ele apontou que Iran foi reconhecido pessoalmente por Hálison, a vítima sobrevivente.

Com base nesses fatos, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) decidiu pela manutenção da pena, que deverá ser cumprida em regime fechado.