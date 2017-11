Tio é preso suspeito de matar meninas em São Paulo

As crianças desapareceram no último dia 24 de setembro enquanto brincavam perto de casa. Beatriz Moreira dos Santos, a Bia, e a amiga dela, Adrielli Porto, a Mel, ambas com três anos de idade foram encontradas mortas dentro de uma van no dia 12 de outubro, na Zona Leste de São Paulo.

O suspeito do sequestro, estupro e assassinato das crianças é Thiago Henrique de Oliveira Santos, tio de Bia, de 27 anos, detido no dia 31 de outubro.

Segundo novas informações divulgadas nesta quinta-feira (16), Thiago foi preso após a perícia encontrar seu sêmen na camiseta de uma das vítimas.

Apesar dos fatos o tio nega os crimes, e alega que tinha o costume de se limpar com as roupas espalhadas na casa onde morava com a família e a sobrinha.

Mais dois homens estão presos temporariamente pelo mesmo crime. O motorista Marcelo Pereira de Souza, de 37, e o pintor Everaldo de Jesus Santos, 53. Segundo a polícia, somente Marcelo confessou o envolvimento nos crimes.