“Tigre Asiático” pode criar novo ciclo de transmissão da febre amarela

O diretor do Instituto Evandro Chagas, Pedro Vasconcelos, classificou nesta sexta-feira, 16, como “preocupante” a identificação do vírus da febre amarela no Aedes albopictus, mosquito conhecido como ‘tigre asiático’ que vive em área rurais e silvestres.Embora estudos sejam necessários para verificar se a espécie é também transmissora da doença, Vasconcelos defendeu aç...