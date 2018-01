Um televisor despencou e assustou quem passava pela área do embarque internacional no Aeroporto de Brasília, na tarde deste sábado (27).

O aparelho de TV estava instalado na parte de cima do balcão de atendimento de um restaurante, quando se desprendeu do teto e caiu, causando um estrago no local.

Havia passageiros por perto no momento do incidente. No entanto, de acordo com a Inframerica, empresa responsável pela administração do terminal, ninguém foi ferido.