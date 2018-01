Tamanduá assusta família ao entrar em casa em São Luís de Montes Belos

Um tamanduá deu um susto em uma família de São Luís de Montes Belos, a 120 km de Goiânia, ao entrar na residência na noite de sexta-feira (5). Segundo o soldado De Lucca, do Corpo de Bombeiros, o portão da casa foi deixado aberto por uma das moradoras, facilitando a entrada do animal de aproximadamente 50 centímetros e quase 40 quilos.

A casa fica no bairro São José, zona urbana do município. O tamanduá foi resgatado pelos soldados De Lucca e Santarém que afirmam ter soltado o animal saudável a 15 km da zona urbana e longe de rodovias para evitar acidentes.

De acordo com o soldado De Lucca, ocorrências similares são comuns na região devido à proximidade das casas com a zona rural e áreas de cerrado. Vídeo gravado pela família e divulgado pelo Corpo de Bombeiros mostra comemoração pela recaptura do animal.