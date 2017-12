T-63 gera mais de 700 multas diariamente

Em 34 dias de fiscalização eletrônica na Avenida T-63, os radares no local já verificaram o cometimento de 24.011 infrações, o que gera uma média de 706,2 multas por dia, sendo o maior índice em relação a todas as vias com fotossensores na capital. Ao todo, a cada mil placas registradas pelos equipamentos instalados ao longo dos 11 quilômetros, nos dois sentidos da via...