‘Têm decapitados e queimados’: familiares se desesperam por notícias sobre detentos em Aparecida

Entre os familiares que estão esperando informações sobre os detentos do regime semiaberto do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia o comentário é de que os mortos teriam sido “decapitados e queimados”. A informação não foi oficialmente confirmada pelas autoridades, que estão no local contabilizando as mortes, os feridos e as fugas. Até o momento, foram confirmados nove óbitos.

“Foi um confronto entre os próprios presos. Já está tudo controlado, mas a diretoria do complexo está fazendo chamada para saber quais fugiram, quais vieram a óbito e quais estão feridos”, afirmou o Tenente Coronel Hrillner Braga Ananias, do Batalhão de Choque, que está no local.

A rebelião começou na tarde desta segunda-feira (1°) e deixou pavilhões do presídio em chamas. Familiares contam que estão há mais de três horas no local e ainda não conseguiram informações concretas do ocorrido.

“Ninguém dá notícia para a gente. Eles não falam quem tá vivo, quem tá morto, quem tá baleado. A gente está desesperado desde às 15h30. Meu irmão está lá dentro e eu não tenho notícia nenhuma dele”, contou à reportagem a dona de casa Luana Cristina, de 22 anos.